В субботу, в 9 ч., на проспекте Саванорю, со счета 60-летнего мужчины сняли 3987 евро, когда он активировал полученную в смс-сообщении ссылку якобы из банка
В то же время, ссылку активировал 41-летний мужчина на ул. Тайкос и лишился 222 евро.
23 мая, в 13. 59 ч., на ул. Смоленско, телефонные мошенники "из банка" обманным путем сняли со счета 25-летнего мужчины 470 евро.
В 17 ч. того же дня на ул. Саласпилё со счета 36-летнего мужчины обманным путем сняли 2193 евро.
В 21 ч., в Вильнюсском районе, в Реше, со счета 43-летнего мужчины таким же способом сняли 3334 евро.
В 21.50 ч. в Вильнюсе, на ул. Ожкиню соду 3-ои, 57-летняя активировала полученную из "банка" ссылку и лишилась 488 евро.
24 мая в 8.08 ч. на ул. Пяргалес такую же ссылку в смс-сообщении активировал 53-летний мужчина и лишился 2778 евро.
В 13 ч. того же дня на ул. Сантаришкю со счета 54-летней женщины были сняты 1600 евро.
Полиция проводит расследование.
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