ВИДЕО. Спецназ берет банду наркоторговцев, среди которых и литовец: метамфетамин, 110 00 евро и Rolex

Всего полиция нашла и изъяла около 23 килограммов вещества, содержащего метамфетамина, бочку с метамфетаминовым маслом, а также марихуану. В рамках расследования наложен арест на имущество подозреваемых, оцененное более, чем в полмиллиона евро.

Как отмечает пресс-центр Госполиции, осенью 2022 года Управление по борьбе с тяжкими и серийными преступлениями начало уголовный процесс сразу по нескольким статьям Уголовного закона Латвии, касающимся незаконного оборота, хранения, перемещения и реализации наркотиков и психотропных веществ, а также за легализацию средств, полученных преступным путем.

3 июля латвийский спецназ Omega при поддержке эстонских коллег, работников VID и KNAB в ходе обысков, проведенных в Рижском регионе, задержали мужчин 1980, 1982 и 1985 г.р., а также женщину 1980 г.р.. Один из задержанных ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. Всего в рамках расследования полиция провела 16 санкционированных обысков.