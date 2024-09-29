Видео с места происшествия раскрывают жуткие подробности – гоночный автомобиль наехал на зрителей

В субботу Delfi получил много видео с места ДТП. Их было решено не показывать.
Очевидцы зафиксировали, что гоночный автомобиль наехал на людей, люди оказались под машиной. На видео видны трое зажатых под машиной людей.
С журналистами также общался один очевидец, который сказал, что у зрителей были всего две секунды на то, чтобы спастись, но этого не хватило. После ДТП царил хаос, люди кричали, искали близких, все это видно и на полученном редакции видео.
Очевидец происшествия Валентин Милош сказал порталу udiena.lt, что он пришел на ралли, чтобы насладиться интересным зрелищем.
„Сначала я радовался празднику – я первый раз видел такое. Я полюбовался на фонтан на озере Даунишкис и подумал, какой красивый вечер и само мероприятие: я в бинокль наблюдал за проезжавшими гоночными машинами. Вдруг увидел, что пропал свет, подумал, что ралли закончилось, но домой решил не спешить. Пошел в ту сторону, чтобы побыть там, порадоваться вместе с людьми. Тут я встретил плачущую женщину, я спросил, почему она плачет. Она спрашивала у людей, не видел ли кто ее детей. Я испугался. Услышал, что люди звонят по телефонам, царил хаос, мне говорили, что туда нельзя идти, там опасно. Тут я понял, что случилось что-то ужасное“, – рассказал собеседник.
Он был в том месте, где стояли люди, в которых врезался автомобиль, но потом ушел, потому что там ему не понравилось, было плохо видно трассу, вот он и ушел в другое место.
Другой очевидец сказал, что во время ралли несколько раз сообщалось, что стоять с внешней стороны на повороте нельзя, но зрители не слушали предупреждения и не реагировали на него.
Delfi напоминает, что в пятницу поздно вечером в Утене произошла трагедия – во время ралли Samsonas Rally Utena 24 автомобиль врезался в толпу зрителей, погиб 21-летний молодой человек, 14 получили различные травмы.