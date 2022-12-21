Читатель Delfi рассказала, что полет в Аликанде должен был длиться 4 часа, но на деле добирались в два раза дольше.
Два часа пассажиры ждали вылета в Каунасе, в это время растапливали лед на самолете и взлетно-посадочной полосе. Когда самолет взлетел, пассажирам предложили еду и напитки. Один пассажир, мимо которого прошли стюарды, стал кричать, чтобы они вернулись, он вел себя грубо. Самолет обслуживала команда Ryanair, члены которой не говорили по-литовски.
Стюарды сначала не обращали внимания на крики мужчины, тогда он стал кричать и бранится по-русски. Потом встал со своего места и стал приставать к стюардам. Хулигана пытались утихомирить другие пассажиры. Несколько мужчин посадили его на место и держали там, а стюардесса, после консультаций с пилотом, сообщила, что самолет сядет в Варшаве.
В Варшаве в самолет вошла полиция. Буянивший пассажир отказался выходить из самолета. Тогда на него надели наручники и вывели насильно.
Только после этого самолет продолжил путь в Аликанте.
По словам очевидцев, еще во время посадки в Каунасе пассажир, устроивший скандал, казался пьяным. Пассажиры были удивлены тем, что ему разрешили сесть в самолет.
Пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис сказал, что когда сообщают о пьяных или буйных пассажирах, их у трапа обычно встречают пограничники. После этого хулигана доставляют в специальное помещение, откуда его увозит полиция.
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