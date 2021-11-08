Вернулся сбежавший из открытой колонии осужденный

Виталия Ельцова (1983 г.р.) разыскивали с прошлой пятницы, он не вернулся в колонию после работы.
Срок заключения Ельцова истекал 8 декабря 2021 года.
Департамент тюрем информирует, что лица, отбывающие наказание в открытой колонии, могут выходить на работу или на учебу, ходить в магазины и в поликлиники, могут пользоваться мобильными телефонами.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве предлагается ввести режим ЧП в связи с ситуацией на границе с Беларусью (108)
В связи с большим потоком легальных мигрантов на...
Более тысячи мигрантов находятся у границы Беларуси и Польши. Польша заявила о попытке прорыва обновляется (358)
Утром 8 ноября к белорусско-польской границе...
Коронавирус: правительство Литвы обсуждает еще один пакет более жестких ограничений (39)
8 ноября правительство Литвы обсуждает еще один пакет...
Эпидемиолог: рассматривают введение "паспорта возможностей" с 12 лет, не исключают еще один карантин (51)
Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене сказала,...
Колонна мигрантов движется к намеченной цели: литовские службы находятся в состоянии готовности (42)
В сторону Литвы колонны мигрантов не идут. Однако...