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Департамент тюрем 8 ноября сообщил, что сбежавший на прошлой неделе из Правенишкской открытой колонии заключенный, вернулся сам.
Вернулся сбежавший из открытой колонии осужденный
© Kalėjimų departamento nuotr.

Виталия Ельцова (1983 г.р.) разыскивали с прошлой пятницы, он не вернулся в колонию после работы.

Срок заключения Ельцова истекал 8 декабря 2021 года.

Департамент тюрем информирует, что лица, отбывающие наказание в открытой колонии, могут выходить на работу или на учебу, ходить в магазины и в поликлиники, могут пользоваться мобильными телефонами.

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