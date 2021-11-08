Вернулся сбежавший из открытой колонии осужденный

Виталия Ельцова (1983 г.р.) разыскивали с прошлой пятницы, он не вернулся в колонию после работы.

Срок заключения Ельцова истекал 8 декабря 2021 года.

Департамент тюрем информирует, что лица, отбывающие наказание в открытой колонии, могут выходить на работу или на учебу, ходить в магазины и в поликлиники, могут пользоваться мобильными телефонами.