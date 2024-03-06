Верховный суд: экс-директор столичного спортклуба Impuls виновна в гибели ребенка в бассейне

"Судебная коллегия постановила, что суд первой инстанции надлежащим образом сопоставил доказательства, выводы апелляционной судебной инстанции не соответствуют обстоятельствам. Дублирование обязанностей, запрет на допуск родителей привели к гибели малолетнего ребенка", – заявил в ходе заседания судья ВСЛ Альбинас Антанайтис.

Женщину признали виновной в лишении жизни по неосторожности с нарушением установленных специальных правил безопасности поведения и в неисполнении служебных обязанностей.

Окончательным и не подлежащим обжалованию приговором ВСЛ оставил в силе решение Районного суда города Вильнюса, принятое в декабре 2022 г., которым женщина была приговорена к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на тот же срок и выплатой в Фонд помощи пострадавшим от преступлений более 900 евро.

В среду Верховный суд Литвы (ВСЛ) оставил в силе обвинительный приговор в отношении бывшего директора столичного спортивного клуба Impuls Н. Будрите с отменой ранее вынесенного ей оправдательного приговора.

Дело было передано на рассмотрение в ВСЛ на основании жалобы представителя потерпевшего.

Прокуратура обвиняла Н. Будрите в том, что, после ее запрета на допуск родителей тренирующихся детей в зону бассейна, она не определила, кто несет ответственность за присмотр за детьми до и после тренировки.