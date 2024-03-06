Верховный суд: экс-директор столичного спортклуба Impuls виновна в гибели ребенка в бассейне

В среду Верховный суд Литвы (ВСЛ) оставил в силе обвинительный приговор в отношении бывшего директора столичного спортивного клуба Impuls Н. Будрите с отменой ранее вынесенного ей оправдательного приговора.
Окончательным и не подлежащим обжалованию приговором ВСЛ оставил в силе решение Районного суда города Вильнюса, принятое в декабре 2022 г., которым женщина была приговорена к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на тот же срок и выплатой в Фонд помощи пострадавшим от преступлений более 900 евро.
Женщину признали виновной в лишении жизни по неосторожности с нарушением установленных специальных правил безопасности поведения и в неисполнении служебных обязанностей.
"Судебная коллегия постановила, что суд первой инстанции надлежащим образом сопоставил доказательства, выводы апелляционной судебной инстанции не соответствуют обстоятельствам. Дублирование обязанностей, запрет на допуск родителей привели к гибели малолетнего ребенка", – заявил в ходе заседания судья ВСЛ Альбинас Антанайтис.
Дело было передано на рассмотрение в ВСЛ на основании жалобы представителя потерпевшего.
Прокуратура обвиняла Н. Будрите в том, что, после ее запрета на допуск родителей тренирующихся детей в зону бассейна, она не определила, кто несет ответственность за присмотр за детьми до и после тренировки.
Составляя график работы своих подчиненных в день происшествия, Н. Будрите назначила дежурным и смотрителем бассейна одного инструктора по плаванию, не учтя того, что она не сможет должным образом следить за посетителями бассейна и обеспечивать их безопасность, одновременно проводя групповую тренировку для детей.