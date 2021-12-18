Вечеринка в Юрбаркском районе завершилась трагедией

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Вечеринка в Юрбаркском районе завершилась кровавой трагедией.
Департамент полиции сообщает, что 17 декабря, в 22.40 ч. в Юрбаркском районе, в деревне Арменишкяй, в доме было обнаружено тело мужчины (1965 г.р.) с колотой раной.
Нетрезвый (2,45 промилле) подозреваемый и нетрезвая (1,41 промилле) подозреваемая (1955 г.р.) задержаны.
Начато расследование.
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