aA
Вечеринка в Юрбаркском районе завершилась кровавой трагедией.
Вечеринка в Юрбаркском районе завершилась трагедией
© DELFI / Tomas Vinickas

Департамент полиции сообщает, что 17 декабря, в 22.40 ч. в Юрбаркском районе, в деревне Арменишкяй, в доме было обнаружено тело мужчины (1965 г.р.) с колотой раной.

Нетрезвый (2,45 промилле) подозреваемый и нетрезвая (1,41 промилле) подозреваемая (1955 г.р.) задержаны.

Начато расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Профессор Чаплинскас: штамм "омикрон" - особенный (54)

В среду в Литве подтвердили два первых случая...

С понедельника вернувшихся из-за границы ждут перемены (9)

С 20 декабря к числу пораженных коронавирусом стран...

Цены на услуги частных водителей поражают: почти 20 евро за 6 км (26)

Почти 20 евро за 6 км - такую цену за услуги Bolt в четверг...

Коронавирус в Литве: 1633 новых случая и 19 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1633 новых...

Сколько на рынке просят за рождественское сено? (3)

Еще лет 10 назад ни у кого и мыслей не было идти перед...