Вечеринка в Вильнюсе: мужчину избили и обокрали

Полиции сообщили, что 30 сентября, около полуночи, в Вильнюсе (точное место не установлено), во время вечеринки один из трех человек избил пьяного (2,58 промилле) мужчину (1976 г.р.) и заставил его отдать все имевшиеся у него деньги.

Ущерб - около 1200 евро.

Собран материал по статье 180(1) Уголовного кодекса Литовской Республики.