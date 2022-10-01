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Веселая вечеринка для вильнюсца закончилась заявлением в полицию.
Вечеринка в Вильнюсе: мужчину избили и обокрали
© DELFI / Jaunius Matonis

Полиции сообщили, что 30 сентября, около полуночи, в Вильнюсе (точное место не установлено), во время вечеринки один из трех человек избил пьяного (2,58 промилле) мужчину (1976 г.р.) и заставил его отдать все имевшиеся у него деньги.

Ущерб - около 1200 евро.

Собран материал по статье 180(1) Уголовного кодекса Литовской Республики.

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