Об инциденте сообщили 7 октября, в 9.14 ч. На памятнике появилась надпись на литовском языке "Предателям Литвы здесь не место".
Полиция ведет расследование по факту осквернения памятника.
Надпись на скульптурах на этой неделе появилась во второй раз. Ранее на стелах было написано бранное слово "п...ры".
Политики вильнюсского горсовета приняли решение о демонтаже стел в конце июня этого года. Департамент культурного наследия вычеркнул его из списка охраняемых объектов.
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