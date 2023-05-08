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После того, как вандалы в ночь на понедельник осквернили памятник предводителю партизан Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу в Меркине, днем ​​поступило сообщение об еще одном инциденте – в Лаздийском районе, в селе Беленай памятник предводителю партизан вандалы не только облили белой краской, но и вонзили топор в скульптуру.
Вандалы осквернили еще один памятник Раманаускасу-Ванагасу: в скульптуру вонзили топор
© Alytaus apskr. VPK

Это агентству ELTA подтвердила пресс-секретарь Главного комиссариата полиции Алитусского округа Кристина Янулевичене.

"Около 16.30 мы получили сообщение о том, что памятник Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу, установленный в селе Беленай Лаздийского района, также поврежден – он облит белой краской, в него вонзили топор. Памятник деревянный", — рассказала ELTA К. Янулевичене.

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По ее словам, в связи с этими осквернениями памятников А. Раманаускасу-Ванагасу усилены отряды полиции.

"Наряды усилены. В принципе, мы готовились к этому еще до этих событий, чтобы лучше присматривались памятники, захоронения, могилы воинов. Мы будем более тщательно наблюдать за этими местами", – сказала пресс-секретарь Главного комиссариата полиции Алитусского округа.

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