"Специалисты оценят нанесенный ущерб, тогда будут предприняты дальнейшие действия", – сказал пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Паулюс Вайтекенас.
Он сказал, что неясно и то, найдут ли вандалов. По словам Вайтекенаса, неизвестно, выявят ли их даже если обратятся в полицию. Вандалы обычно прячут свои лица, поэтому установить их личность сложно.
Представители Национального театра оперы и балета отмечают, что нередко находят граффити и на стенах театра, однако их стараются как можно скорее убрать.
Напомним, что легендарный фонтан после реконструкции был открыт летом 2019 года. Во время реконструкции сохранили его аутентичность, заменили гранитные плиты, плитку на дне и технологическое оборудование.
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