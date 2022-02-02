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Вандалы изрисовали недавно восстановленный фонтан около Театра оперы и балета в Вильнюсе. Пока неясно, когда граффити смоют, а виновников найти, скорее всего, не удастся, пишет Made in Vilnius.
Vandalizmas Vilniaus centre
Vandalizmas Vilniaus centre
© Made in Vilnius

"Специалисты оценят нанесенный ущерб, тогда будут предприняты дальнейшие действия", – сказал пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Паулюс Вайтекенас.

Он сказал, что неясно и то, найдут ли вандалов. По словам Вайтекенаса, неизвестно, выявят ли их даже если обратятся в полицию. Вандалы обычно прячут свои лица, поэтому установить их личность сложно.

Представители Национального театра оперы и балета отмечают, что нередко находят граффити и на стенах театра, однако их стараются как можно скорее убрать.

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Напомним, что легендарный фонтан после реконструкции был открыт летом 2019 года. Во время реконструкции сохранили его аутентичность, заменили гранитные плиты, плитку на дне и технологическое оборудование.

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