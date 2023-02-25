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В Таурагско районе, в Жигайчай, в школе умерла девочка 2009 г.р.
Полиция сообщает, что трагедия произошла 24 февраля, в 10.55 ч.
Девочка 2009 г.р. умерла в спортзале гимназии.
Полиция выясняет причину смерти.
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