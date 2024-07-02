В заваленной мусором вильнюсской квартире обнаружено тело женщины

Вильнюсская полиция информировала, что 1 июля, в 7.15 ч., поступило сообщение о том, что из соседней квартиры исходит неприятный запах, у дверей летают мухи. Звонивший предположил, что соседка могла скончаться.
На месте происшествия подозрения соседей подтвердились.
Выяснилось, что в июле 2023 года соседи уже сообщали, что из квартиры сильно воняет. Тогда приехали пожарные и через окно увидели, что по квартире среди мусора ходит женщина (1957 г.р.). Она двери не открыла.
На этот раз полиция дала пожарным разрешение открыть окно или вскрыть двери и войти в квартиру.
Дверь вскрыть не удалось, тогда пожарные выбили окно и обнаружили в квартире тело женщины. Пожарным не удалось открыть дверь и изнутри.
Позже пожарные вскрыли двери. В квартире было накоплено очень много мусора - на метр в высоту.
Из-за большого количества мусора было сложно осмотреть тело женщины. Пожарные немного освободили проход и вынесли тело.
Обстоятельства смерти женщины выясняет полиция.