2024.07.02 10:58

В заваленной мусором вильнюсской квартире обнаружено тело женщины

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: Rafael Achmedov | DELFI / Rafael Achmedov

1 июля в Вильнюсе полиция и пожарные-спасатели были вызваны на ул. Дебесиёс. В квартире, где валялись горы мусора, было обнаружено тело женщины.

Вильнюсская полиция информировала, что 1 июля, в 7.15 ч., поступило сообщение о том, что из соседней квартиры исходит неприятный запах, у дверей летают мухи. Звонивший предположил, что соседка могла скончаться.

На месте происшествия подозрения соседей подтвердились.

Выяснилось, что в июле 2023 года соседи уже сообщали, что из квартиры сильно воняет. Тогда приехали пожарные и через окно увидели, что по квартире среди мусора ходит женщина (1957 г.р.). Она двери не открыла.

На этот раз полиция дала пожарным разрешение открыть окно или вскрыть двери и войти в квартиру.

Дверь вскрыть не удалось, тогда пожарные выбили окно и обнаружили в квартире тело женщины. Пожарным не удалось открыть дверь и изнутри.

Позже пожарные вскрыли двери. В квартире было накоплено очень много мусора - на метр в высоту.

Из-за большого количества мусора было сложно осмотреть тело женщины. Пожарные немного освободили проход и вынесли тело.

Обстоятельства смерти женщины выясняет полиция.

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