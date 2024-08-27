В Зарасайском районе осквернены памятники жертвам Холокоста

Как сообщили в Департаменте полиции, в понедельник примерно в 9.15 час. в селе Кракине, в Кракинском лесу, было замечено, что два памятника были обрызганы черной краской.

По факту осквернения могилы или иного места общественного почитания начато досудебное расследование.

Лицо, совершившее акты вандализма на кладбище или ином месте общественного почитания, либо осквернившее могилу или иное место общественного почитания по расовым, национальным или религиозным мотивам, наказывается общественными работами или штрафом, либо лишением свободы на срок до трех лет.