Департамент полиции Литвы отметил, что 8 февраля, в 00.30 ч. в Зарасайском районе, у деревне Паеглине к автомобилю BMW 330D, которым управлял молодой человек (2000 г.р.), подъехал неизвестный автомобиль, послышались выстрелы.
Подозревают, что стрельбу открыли из газового пистолета.
Во время происшествия люди не пострадали, автомобиль не был поврежден.
Начато расследование.
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