В Зарасай загорелся склад со старыми покрышками

О пожаре сообщили в 9.14 ч. В 9.20 ч. пожарные-спасатели уже работали на месте происшествия.
Зарасайским пожарным помогают коллеги из соседних населенных пунктов - Утены, Паневежиса. На месте происшествия работают восемь автоцистерн, ситуация под контролем.
По данным отдела координирования ситуации, открытого пламени нет, задымлена большая часть склада.
Склад принадлежит компании Torgita, занимающейся переработкой старой автомобильной резины.
На складе площадью 3000 кв. м в дыму около 500 кв. м.
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