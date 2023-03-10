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В пятницу, 10 марта, утром, пожарным-спасателям сообщили о пожаре на заброшенной стройке. На пожарище были обнаружены обгоревшие тела двоих человек.

Департамент пожарной безопасности и спасения получил информацию о пожаре в 9 ч. В заброшенном здании на ул. Атейтес чувствовался запах гари.

Когда на место происшествия прибыли пожарные, там уже была бригада скорой помощи.

В недостроенном доме обнаружили обгоревшие тела двоих человек.

Подозревают, что погибшие – бездомные. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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