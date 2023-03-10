Департамент пожарной безопасности и спасения получил информацию о пожаре в 9 ч. В заброшенном здании на ул. Атейтес чувствовался запах гари.

Когда на место происшествия прибыли пожарные, там уже была бригада скорой помощи.

В недостроенном доме обнаружили обгоревшие тела двоих человек.

Подозревают, что погибшие – бездомные. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.