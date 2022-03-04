В Юрбаркском районе на памятнике советским воинам нарисована свастика.

Полиция сообщает, что свастику заметили в четверг, 3 марта, в 8.50 ч., на мемориальном памятнике в деревне Опенишкес.
Начато расследование по факту осквернения памятника.
Напомним, что в среду также сообщалось, что в Юрбаркском и Кайшядорском районе были осквернены памятники советским воинам. На памятнике в деревне Пашалтуонис появилась надпись "Путлер капут!" и свастика, а в Жасляй в 11.39 ч. заметили, что памятник советским воинам и забор облиты краской. Полиция проводит расследование.
За такие действия грозят общественные работы, штраф, ограничение свободы или лишение свободы на срок до 3 лет.
После того как Россия напала на Украину, в Вильнюсе около посольства России был избит российский дипломат, ворота, герб и тротуар около посольства были облиты какой-то жидкостью.
На территории посольства Беларуси был снят государственный флаг, вместо него появились флаги независимой Беларуси и Украины обожжена стена посольства.
В Клайпеде краской облили забор российского консульства.
Премьер-министр Литвы Ингида Шимоните призвала жителей страны избегать провокаций и недоразумений, чтобы подобным не могла воспользоваться российская пропаганда, об этом предупредила и Генпрокуратура страны.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. Российские военные обстреляли Запорожскую АЭС и захватили ее
Война в Украине продолжается уже девятый день....
Центр радиационной безопасности Литвы: из-за атаки на Запорожскую АЭС радиационной угрозы нет
После того, как Россия атаковала Запорожскую АЭС (ЗАСЭ)...
Зеленский об обстреле АЭС: "Европа сейчас должна проснуться!" (6)
Глава украинского государства выступил с обращением в...
Президент Литвы: надо помочь Украине в создании системы противовоздушной обороны
Запад обязан помочь Украине в создании системы...
"Говорю прямо. Украину убивают. Уничтожают. Иррациональный маньяк, убийца". Интервью с Матвеем Ганапольским
На седьмой день войны России против Украины, в среду, 2...