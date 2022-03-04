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В Юрбаркском районе на памятнике советским воинам нарисована свастика.
В Юрбаркском районе на памятнике советским воинам нарисована свастика
© DELFI / Karolina Pansevič

Полиция сообщает, что свастику заметили в четверг, 3 марта, в 8.50 ч., на мемориальном памятнике в деревне Опенишкес.

Начато расследование по факту осквернения памятника.

Напомним, что в среду также сообщалось, что в Юрбаркском и Кайшядорском районе были осквернены памятники советским воинам. На памятнике в деревне Пашалтуонис появилась надпись "Путлер капут!" и свастика, а в Жасляй в 11.39 ч. заметили, что памятник советским воинам и забор облиты краской. Полиция проводит расследование.

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За такие действия грозят общественные работы, штраф, ограничение свободы или лишение свободы на срок до 3 лет.

После того как Россия напала на Украину, в Вильнюсе около посольства России был избит российский дипломат, ворота, герб и тротуар около посольства были облиты какой-то жидкостью.

На территории посольства Беларуси был снят государственный флаг, вместо него появились флаги независимой Беларуси и Украины обожжена стена посольства.

В Клайпеде краской облили забор российского консульства.

Премьер-министр Литвы Ингида Шимоните призвала жителей страны избегать провокаций и недоразумений, чтобы подобным не могла воспользоваться российская пропаганда, об этом предупредила и Генпрокуратура страны.

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