В Юрбаркасе горела квартира в многоквартирном доме

Жители дома около 20 ч. заметили дым в подъезде и вызвали пожарных.
На место происшествия приехали 26 пожарных-спасателей. По данным пожарных, в квартире, где начался пожар, горела кровать, в которой лежал мужчина.
Пострадавшего вынесли на улицу и передали врачам. Он был в сознании. Врачи увезли его в больницу.
Из квартиры вынесли тлеющую кровать.
Других жителей попросили покинуть помещения, пока пожарные-спасатели проветривали их.
Пожарные-спасатели напоминают, что курение в кровати крайне опасно.
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