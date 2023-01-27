aA
26 января вечером в Юрбаркасе, на ул. С.Даряус ир С.Гирено горела квартира в многоквартирном доме. По предварительным данным, пожар начался, когда нетрезвый мужчина заснул в кровати с сигаретой.
В Юрбаркасе горела квартира в многоквартирном доме
© Jurbarko rajono laikraščio "Šviesa" nuotr.

Жители дома около 20 ч. заметили дым в подъезде и вызвали пожарных.

На место происшествия приехали 26 пожарных-спасателей. По данным пожарных, в квартире, где начался пожар, горела кровать, в которой лежал мужчина.

Пострадавшего вынесли на улицу и передали врачам. Он был в сознании. Врачи увезли его в больницу.

Из квартиры вынесли тлеющую кровать.

Других жителей попросили покинуть помещения, пока пожарные-спасатели проветривали их.

Пожарные-спасатели напоминают, что курение в кровати крайне опасно.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Kainos Nerijus Mačiulis

Экономист: рост цен в январе - "последний рывок"

Старший экономист банка Swedbank " Нериюс Мачюлис сказал,...

Delfi — итоги: педофильский скандал, выборы, Россия ищет врагов, танки для Украины и культура

Сразу после выпуска новостей подводим итоги недели с...

Российская пропаганда сообщает, что мэр Вильнюса будет "охотиться" на военнообязанных украинцев

Советник мэра литовской столицы Ремигиюса Шимашюса...

Эмигранты перевели в Литву более 1 миллиарда евро в прошлом году

В 2022 г. проживающие за рубежом литовцы перевели в Литву...

Женщины часто жалуются на сексуальные домогательства со стороны таксистов

В последнее время в общественном пространстве все чаще...