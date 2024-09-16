В выходные при задержании и оказании помощи, пострадали трое полицейских

Как сообщили в Департаменте полиции, около 8.20 час. в Алитусском районе, в селе Мажюнай, дома, когда сотрудники полиции попытались сопроводить в автомобиль скорой помощи 36-летнюю женщину, у которой, предположительно, возникли проблемы со здоровьем, та оказала сопротивление.
Она ранила 25-летнюю сотрудницу Главного комиссариата полиции Алитусского уезда. После медицинского осмотра сотрудница полиции продолжила свою работу.
36-летняя женщина была госпитализирована.
По факту сопротивления полиции начато предварительное расследование.
В тот же день, около 17.00 час., при задержании 33-летнего подозреваемого в доме на улице Нямуно в Паневежисе, мужчина оказал сопротивление и ранил двоих полицейских – 30-летнего сотрудника и 26-летнюю сотрудницу полиции.
После оказания медицинской помощи полицейские проходят лечение амбулаторно.
Подозреваемый был взят под стражу.
По факту сопротивления полиции начато предварительное расследование.