2024.09.16 09:21

В выходные при задержании и оказании помощи, пострадали трое полицейских

 
ELTA
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Полиция
Полиция
ФОТО: Jaunius Matonis | Delfi

В воскресенье, при задержании и оказании помощи, пострадали трое полицейских.

Как сообщили в Департаменте полиции, около 8.20 час. в Алитусском районе, в селе Мажюнай, дома, когда сотрудники полиции попытались сопроводить в автомобиль скорой помощи 36-летнюю женщину, у которой, предположительно, возникли проблемы со здоровьем, та оказала сопротивление.

Она ранила 25-летнюю сотрудницу Главного комиссариата полиции Алитусского уезда. После медицинского осмотра сотрудница полиции продолжила свою работу.

36-летняя женщина была госпитализирована.

По факту сопротивления полиции начато предварительное расследование.

В тот же день, около 17.00 час., при задержании 33-летнего подозреваемого в доме на улице Нямуно в Паневежисе, мужчина оказал сопротивление и ранил двоих полицейских – 30-летнего сотрудника и 26-летнюю сотрудницу полиции.

После оказания медицинской помощи полицейские проходят лечение амбулаторно.

Подозреваемый был взят под стражу.

По факту сопротивления полиции начато предварительное расследование.

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