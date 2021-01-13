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В минувшие выходные в Восточном Лондоне совершено двойное убийство. Жертвы - граждане Литвы, пишет Anglija.today.
Anglijos policija
Anglijos policija
© PA Wire / Scanpix

В воскресенье, в 4.30 ч. в Илфорде в доме обнаружены тела двоих мужчин с ножевыми ранениями. Во вторник вечером полиция сообщила, что убиты Дайнюс Кулбока (44) и Йонас Семенас (45 лет).

Близких покойных уведомили о трагедии. Задержан главный подозреваемый, которого в среду доставили в суд для назначения меры пресечения. Подозреваемый – 51-летний Витаутас Гармус. По данным полиции, мужчина является гражданином Грузии.

На месте преступления была обнаружена и раненая 28-летняя женщина. Ее доставили в больницу.

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