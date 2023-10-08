В воскресенье в реке Нерис обнаружено тело молодой женщины

 
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В воскресенье утром врачи, полиция и пожарные-спасатели в Вильнюсе выезжали к реке Нерис. Сообщается о том, что было обнаружено тело молодой женщины.

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения информировал, что 8 октября, в 8.50 ч. поступило сообщение о том, что около Litexpo, на проспекте Лайсвес, в реке Нерис замечено тело человека.

По словам пожарных-спасателей, очевидцы вытащили из воды тело человека, пожарные-спасатели, а затем врачи пытались реанимировать пострадавшую, но тщетно. Молодая женщина была мертва.

По данным полиции, обнаружено тело молодой женщины (20-30 лет). Ее тело в воде заметил проплывавший мимо на сап-борде мужчина.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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