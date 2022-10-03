В воскресенье ночью в Вильнюсе слышались выстрелы

Департамент полиции сообщает, что 2 октября, в 2.30 ч. в Вильнюсе, на ул. Пакрасчё, произошел конфликт.

Молодой человек (1996 г.р.) стрелял из газового пистолета. Потом он на автомобиле BMW 530D пытался уехать с места происшествия и зацепил другой BMW - повреждены дверцы.

Беглец был задержан. Выяснилось, что он был пьян (1,37 промилле).

Он был закрыт в КПЗ. Ведется расследование.