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В Вильнюсе нетрезвый мужчина стрелял из газового пистолета. Пытаясь скрыться с места происшествия, беглец разбил 2 автомобиля.
В воскресенье ночью в Вильнюсе слышались выстрелы
© DELFI / Jaunius Matonis

Департамент полиции сообщает, что 2 октября, в 2.30 ч. в Вильнюсе, на ул. Пакрасчё, произошел конфликт.

Молодой человек (1996 г.р.) стрелял из газового пистолета. Потом он на автомобиле BMW 530D пытался уехать с места происшествия и зацепил другой BMW - повреждены дверцы.

Беглец был задержан. Выяснилось, что он был пьян (1,37 промилле).

Он был закрыт в КПЗ. Ведется расследование.

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