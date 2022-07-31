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В воскресенье утром в Каунасе у Варняйского моста, со стороны Вилиямполе, на берегу Нерис был обнаружен утопленник.
Neris
Neris
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

Об этом порталу Kas vyksta Kaune сообщила читатель. Полицейские сказали, что сообщение поступило в 9.26 ч. Тело утопленника обнаружил рыбак.

На месте происшествия работают следователи, личность покойного устанавливается.

Дежурный полиции сказал, что мужчины было 35-40 лет.

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