Об этом порталу Kas vyksta Kaune сообщила читатель. Полицейские сказали, что сообщение поступило в 9.26 ч. Тело утопленника обнаружил рыбак.

На месте происшествия работают следователи, личность покойного устанавливается.

Дежурный полиции сказал, что мужчины было 35-40 лет.