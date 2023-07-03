03 июля 2023 г. 09:49

В воскресенье беспокойная ночь в Вильнюсе: из двух машин украдено имущество на сумму почти 3500 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock nuotr.

В воскресенье в столице обокрали две машины. По данным полиции, из них были украдены различное имущество на сумму почти 3 500 евро.

По данным правоохранительных органов, около 5 часов 30 минут утра по ул. Ринктинес во дворе многоквартирного дома было замечено, что из автомобиля Citroen Jumpy после демонтажа заднего стекла были украдены различные строительные инструменты. Убыток составляет 1070 евро.

Об очередной краже стало известно около 11:00 на ул. Виршулишкю.

Сообщается, что различные предметы были украдены после того, как было разбито окно задней двери Ford Transit. Ущерб составляет около 2400 евро.

По обеим кражам начато досудебное расследование.

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