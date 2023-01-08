aA
В Висагинасе, на ул. Парко было обнаружено тело ребенка (2017 г.р.).
Užuojauta
Užuojauta
© Shutterstock

По сведениям Delfi, мальчик скончался у себя дома. Тело было обнаружено в ванной комнате.

Полиция сообщает, что тело ребенка обнаружили 7 января, в 20 ч.

Обстоятельства смерти ребенка не ясны. Ведется расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Онкоиммунолог: в Китае сейчас переполнены больницы, крематории не успевают оказывать услуги

Врач-онкоиммунолог Национального онкоинститута Марюс...

После праздников торговцы рассказали, что жители покупали в декабре

Праздники прошли, сейчас торговцы считают прибыль. В...

Министр культуры Литвы предлагает поместить русскую культуру "в карантин"

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис сказал, что во...

Холода из Литвы уходят: перемены начнутся с понедельника

В воскресенье днем с запада в сторону Литвы будет...

Газовая оттепель. Мягкая зима лишила Кремль главного орудия в войне с Европой

Новый год , едва успев начаться, принес Европе...