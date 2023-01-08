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В Висагинасе, на ул. Парко было обнаружено тело ребенка (2017 г.р.).
По сведениям Delfi, мальчик скончался у себя дома. Тело было обнаружено в ванной комнате.
Полиция сообщает, что тело ребенка обнаружили 7 января, в 20 ч.
Обстоятельства смерти ребенка не ясны. Ведется расследование.
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