По сведениям Delfi, мальчик скончался у себя дома. Тело было обнаружено в ванной комнате.

Полиция сообщает, что тело ребенка обнаружили 7 января, в 20 ч.

Обстоятельства смерти ребенка не ясны. Ведется расследование.