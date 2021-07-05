В Висагинасе на рабочем месте обнаружено тело пожарного-спасателя

aA
Департамент полиции информирует, что в помещении службы пожарной безопасности в Висагинасе было обнаружено тело пожарного-спасателя.
Тело было обнаружено 4 июля, в 13.27 ч. Следов насилия на теле не обнаружено.
Начато расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Из-за штамма "дельта" снова началась гонка с вирусом: ученые рекомендуют готовиться к новому обострению (20)
В Европе лето в самом разгаре, но надежды на то, что...
Правительство планирует более быстрое повышение пенсий: ежегодно на несколько десятков евро (42)
Правительство Литвы 5 июля высказалось за ускоренное...
Мэр Вильнюса: мало предоставить мигрантам место жительства (66)
После того как МВД Литвы попросило муниципалитеты...
Глава МВД: новый палаточный городок для мигрантов в Литве появится на этой неделе прошения о предоставлении убежища намечается рассматривать до 10 дней (17)
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте говорит,...
Из-за штамма "дельта" рост заболеваемости коронавирусом может начаться раньше, чем в прошлом году (12)
Скорость сокращения числа новых случаев коронавируса (...