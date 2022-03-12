aA
11 марта в Висагинасе был украден литовский триколор.
По данным полиции, 11 марта в 11.40 ч. было замечено, что в Висагинасе, на проспекте Тайкос, с жилого дома украден литовский флаг.
Ущерб устанавливается. Обстоятельства происшествия выясняются.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. продолжается обстрел городов, Киев предупреждают о готовящемся наступлении
Третью неделею на территории Украины продолжаются...
Война посеяла беспокойство в связи работниками в Литве: перевозчиков и строительные компании ждут вызовы
Действующие в Литве транспортные и строительные...
"Мариуполь – это форпост". Монолог жительницы города, который уже неделю в осаде
"Вы можете сказать, что-то вообще думают по поводу...
После введения санкций в Литве ищут российское и белорусское имущество
После того как Евросоюз ввел санкции в отношении...