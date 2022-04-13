Легкие ранения получили двое 15-летних подростков, их увезли в больницу. После осмотра их отпустили домой.
Стрелявший задержан.
Инцидент произошел в гимназии Радзивиллов на ул. Гялвону.
По словам представителя Вильнюсской полиции Томаса Браженаса, подростка допросили, задерживать пока не стали, поскольку расследование не начато.
"Он не убегал и не скрывался, полиция собирала информацию на месте", – сказал BNS Браженас.
Представители гимназии сообщили BNS, что для обсуждения ситуации собирается местный кризисный центр, главы школы дают комментарий с 14.30 ч.
Главы гимназии выясняют обстоятельства происшествия.
Заместитель директора гимназии Рима Жалимене сказала, что инцидент произошел на школьном стадионе на перемене после первого урока. Подозреваемый руководству школы в содеянном не признался.
"Пострадавшие сказали, кто это сделал, мы его позвали на разговор, но он подошел к двери, а потом убежал из школы. Мы не знаем, точно ли он это сделал", – сказала BNS Жалимене.
"Через 5 минут он вернулся (...) Приехала полиция, пришел другой ученик, поскольку тот, на кого указали пострадавшие, назвал другого стрелка", – рассказала она.
По ее словам, позже в школу приехали родители, ситуацию выясняли следователи, но представители школы на этих беседах не присутствовали. Жалимене сказала, что пострадали 9- и 11-классник. Один получил поверхностные повреждения в области руки и спины.
Второй пострадавший о характере повреждений не сообщал. По предварительным данным, он был ранен в голову.
По словам представителя школы, сначала пострадавшим помощь оказала медсестра, потом их увезли в Сантаришкскую больницу
По сведениям руководства школы, никакого конфликта между учениками не было.
ВРИО директора школы Йолита Мяникене сказала BNS, что после инцидента дети вернулись в классы.
"Сейчас работает команда по нейтрализации кризисов. Если потребуется, обратимся за помощью к психологам", – сказала она.
Муниципалитет указал BNS, что такие происшествия беспокоят: "Такие происшествия еще раз напоминают, что не только родителям, но и, представителям школ надо говорить с детьми".
Была собрана информация для расследования, подозреваемый был задержан.
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