По предварительным данным, 27 августа, в 17 ч., в вильнюсскую больницу из Шальчининкского района (деревня Яшунай) был доставлен малолетний ребенок (2012 г.р.) с ожогами на теле.

Мальчик рассказал, что в тот же день в беседке рядом с домом развел костер, в котором что-то взорвалось.

Ведется расследование.