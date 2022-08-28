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Департамент полиции сообщает о том, что в Шальчининкском районе пострадал малолетний ребенок.
Greitoji medicinos pagalba
Greitoji medicinos pagalba
© DELFI / Orestas Gurevičius

По предварительным данным, 27 августа, в 17 ч., в вильнюсскую больницу из Шальчининкского района (деревня Яшунай) был доставлен малолетний ребенок (2012 г.р.) с ожогами на теле.

Мальчик рассказал, что в тот же день в беседке рядом с домом развел костер, в котором что-то взорвалось.

Ведется расследование.

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