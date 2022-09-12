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Врачи вильнюсской больницы сообщили в полицию о том, что в больницу был доставлен младенец, который, видимо, пострадал по неосторожности взрослых.
Департамент полиции информирует, что сообщение поступило 10 сентября, в 14 ч. Врачи сообщили, что из дома в Вильнюсе в больницу доставлен мальчик 2022 г.р., у которого подозревают синдром тряски младенца.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Начато расследование.
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