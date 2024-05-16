В вильнюсской прогимназии шестеро одноклассников избили девочку

В четверг к журналистам Delfi обратился мужчина и сообщил о жестоком происшествии в вильнюсской школе. Мужчина сообщил, что шестеро одноклассников в школьном туалете избили девочку. Девочка доставлена в больницу.

Полиция информировала Delfi, что в 12.40 ч. поступило сообщение о том, что в 5-й комиссариат Вильнюсской полиции обратилась женщина 1983 г.р. дочь которой был избита в школе.

По предварительным данным, женщина сообщила, что в 10.39 ч. ей позвонила дочь (2011 г.р.), которая рассказала, что одноклассники избили ее.

Журналисты Delfi связались с директором, которая сказала, что ничего подобного не было.