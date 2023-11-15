В Вильнюсском самоуправлении выявлены коррупционные риски в правовом регулировании конкурсов архитектурных идей

В пресс-релизе Службы специальных расследований (ССР) утверждается, что с учетом положений Закона об архитектуре, архитектурные конкурсы должны проводиться для сооружений, которые планируется возводить в старом городе, исторической или центральной части, без применения исключений к их назначению или площади, в целях обеспечения архитектурной и урбанистической целостности проектов новых или реконструируемых сооружений на территориях этих городов.
В новом решении утверждены сооружения лишь нескольких категорий и назначений с определением их конкретной высоты или площади, в старом городе и центральной части города Вильнюса, архитектурные идеи которых подлежат оценке путем объявления проектных конкурсов.
Таким образом, при разработке проекта и указании площади сооружения хотя бы на несколько квадратных сантиметров меньше, требование относительно организации архитектурного конкурса становится необязательным.
В ходе проведения антикоррупционной проверки также было выявлено, что положениями решения закреплены иные, не предусмотренные высшими правовыми актами, возможности не проводить архитектурные конкурсы в случаях, когда они обязательны.
Поэтому неясно, могут ли проектировщики, получив отрицательное заключение от экспертов одного профессионального сообщества архитекторов, обратиться к другому для получения положительного заключения.
По мнению ССР, такое действующее на данный момент правовое регулирование увеличивает вероятность коррупции.
Следует подчеркнуть, что ССР об этих рисках предупреждало Вильнюсское городское самоуправление еще в мае 2021 года, и тем не менее замечания ССР не были приняты во внимание.