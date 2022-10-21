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В одном из вильнюсских салонов игровых автоматов мужчине улыбнулась удача, но порадовался он выигрышу недолго – выигранные жетоны у него отнял грабитель.
В вильнюсском салоне игровых автоматов был ограблен мужчина
© FNTT

Департамент полиции сообщает, что игрок был ограблен в салоне на ул. Ригос.

22 сентября мужчина (1977 г.р.) выиграл немало жетонов, но на него напал другой клиент салона и забрал все жетоны, тут же обменял их на 105 евро.

Грабитель ушел, но пострадавший обратился в полицию.

Вскоре полиция задержала подозреваемого (1998 г.р.). Он был пьян (1,34 промилле).

Подозреваемого арестовали. Начато расследование по факту ограбления.

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