В вильнюсском салоне игровых автоматов был ограблен мужчина

Департамент полиции сообщает, что игрок был ограблен в салоне на ул. Ригос.

22 сентября мужчина (1977 г.р.) выиграл немало жетонов, но на него напал другой клиент салона и забрал все жетоны, тут же обменял их на 105 евро.

Грабитель ушел, но пострадавший обратился в полицию.

Вскоре полиция задержала подозреваемого (1998 г.р.). Он был пьян (1,34 промилле).

Подозреваемого арестовали. Начато расследование по факту ограбления.