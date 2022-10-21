В вильнюсском салоне игровых автоматов был ограблен мужчина

Департамент полиции сообщает, что игрок был ограблен в салоне на ул. Ригос.
22 сентября мужчина (1977 г.р.) выиграл немало жетонов, но на него напал другой клиент салона и забрал все жетоны, тут же обменял их на 105 евро.
Грабитель ушел, но пострадавший обратился в полицию.
Вскоре полиция задержала подозреваемого (1998 г.р.). Он был пьян (1,34 промилле).
Подозреваемого арестовали. Начато расследование по факту ограбления.
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