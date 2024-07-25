В Вильнюсском районе на лугу обнаружено тело предположительно убитого мужчины

Как сообщили в Департаменте полиции, тело погибшего мужчины с травмами было обнаружено во вторник вечером, около 21.16 час., в селе Гейбуляй.
По предварительным данным, тело обнаружила женщина, которая вышла на прогулку. Она сообщила, что на груди у мужчины видна рана.
На место происшествия приехала полиция и врачи. Полицейские с служебными собаками на месте происшествия искали улики.
По сведениям Delfi, отца лишились трое малолетних детей. Работники староства информировали, что семья была приличная, никаких проблем с ней не было.
По факту убийства начато предварительное расследование.
За убийство человека предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.