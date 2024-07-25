2024.07.25 08:39

В Вильнюсском районе на лугу обнаружено тело предположительно убитого мужчины

 
без отца остались трое детей
Эрика Венцкуте
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: DELFI

В Вильнюсском районе, на лугу, было обнаружено тело предположительно убитого 48-летнего мужчины.

Как сообщили в Департаменте полиции, тело погибшего мужчины с травмами было обнаружено во вторник вечером, около 21.16 час., в селе Гейбуляй.

По предварительным данным, тело обнаружила женщина, которая вышла на прогулку. Она сообщила, что на груди у мужчины видна рана.

На место происшествия приехала полиция и врачи. Полицейские с служебными собаками на месте происшествия искали улики.

По сведениям Delfi, отца лишились трое малолетних детей. Работники староства информировали, что семья была приличная, никаких проблем с ней не было.

По факту убийства начато предварительное расследование.

За убийство человека предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии