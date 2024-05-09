В Вильнюсском районе звучали выстрелы

Полиция информировала, что 8 мая, в 15.20 ч., в Вильнюсском районе, в Клейвине, на Старом Укмергском шоссе во время конфликта мужчина (1959 г.р.) угрожал мужчине 1974 г.р. легальным пистолетом PM и сделал шесть выстрелов в воздух. Пистолет изъяла полиция.