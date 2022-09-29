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Полиция Вильнюсского округа сообщила, что в 7.27 ч. в Вильнюсском районе, в деревне Дусиненай, водитель (1977 г.р.) автомобиля Jeep перепутала педали в машине.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Автомобиль потерял управление. Он пересек проезжую часть и сбил стоявшего во дворе мужчину (1979 г.р.) с малолетним ребенком (2016 г.р.).

Когда на место происшествия приехала полиция и скорая, у мужчины из носа шла кровь. Пострадавший сказал, что собирался везти детей в детский сад, когда во двор его дома, повалив забор, въехал внедорожник соседей.

Водитель внедорожника сказала, что выезжая со двора, она включила ручной тормоз и повернулась к сидевшей на заднем сидении дочери. Заметив, что автомобиль катится, она стала тормозить, но перепутала педали и оказалось, что нажала на газ.

Jeep пересек дорогу и, выломав ворота, въехал во двор к соседям. Машина зацепила стоявших во дворе мужчину и 5-летнего мальчика.

Внедорожник остановился, столкнувшись со стоявшим во дворе автомобилем Toyota Supra, а упавшие ворота повредили автомобиль Audi A6.

Пострадавших врачи скорой увезли в больницу. После осмотра врачей обоим назначено амбулаторное лечение.

Водитель Jeep была трезвой. Начато расследование.

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