В Вильнюсском районе задержан подозреваемый в убийстве молодой человек

 
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ФОТО: DELFI
В субботу утром Департамент полиции сообщил об убийстве.

По данным полиции, 9 декабря, в 7.55 ч. в деревне Юодшиляй (Вильнюсский район) в доме было обнаружено тело его хозяина (1953 г.р.) со следами насилия. Задержан 20-летний подозреваемый.

Начато расследование по факту убийства человека, находившегося в беспомощном состоянии.

По предварительным данным, в доме, где произошло убийство, была пьянка. По пока неизвестным причинам, между мужчинами произошел конфликт, хозяин дома был сильно избит и от полученных травм скончался.

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