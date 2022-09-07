В Вильнюсском районе воры повадились в питомники с декоративными растениями

6 сентября ночью обокрали питомник в Пагиряй (Вильнюсский район). Глава питомника сообщил, что около 1 ч. ночи с территории питомника украдены две сформированные сосны - сосна горная (Pinus Mugo) и сосна обыкновенная (Pinus Silvestris). Воры прорезали заграждение. Нанесен ущерб на сумму 1600 евро.

В питомнике установлены видеокамеры. Они зафиксировали воров. Воры были в капюшонах, у одного на лице была медицинская маска.

Они пробрались через территорию находящейся рядом заправки. Воры разрезали забор и вытащили из земли деревья. Чтобы было легче нести их, воры стряхнули с корней всю землю. Работники питомника убеждены, что деревца были так повреждены, что уже не приживутся.

Такая же кража была совершена в деревне Ужубалю (Вильнюсский район). Там около 10 ч. заметили, что через разрезанную сетку забора украдена сформированная сосна. На этот раз воры прихватили и тачку. Ущерб 1560 евро.

Не исключено, что в обоих питомниках побывали те же воры.