В Вильнюсском районе воры повадились в питомники с декоративными растениями

6 сентября ночью обокрали питомник в Пагиряй (Вильнюсский район). Глава питомника сообщил, что около 1 ч. ночи с территории питомника украдены две сформированные сосны - сосна горная (Pinus Mugo) и сосна обыкновенная (Pinus Silvestris). Воры прорезали заграждение. Нанесен ущерб на сумму 1600 евро.
В питомнике установлены видеокамеры. Они зафиксировали воров. Воры были в капюшонах, у одного на лице была медицинская маска.
Они пробрались через территорию находящейся рядом заправки. Воры разрезали забор и вытащили из земли деревья. Чтобы было легче нести их, воры стряхнули с корней всю землю. Работники питомника убеждены, что деревца были так повреждены, что уже не приживутся.
Такая же кража была совершена в деревне Ужубалю (Вильнюсский район). Там около 10 ч. заметили, что через разрезанную сетку забора украдена сформированная сосна. На этот раз воры прихватили и тачку. Ущерб 1560 евро.
Не исключено, что в обоих питомниках побывали те же воры.
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