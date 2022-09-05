В Вильнюсском районе водитель оказал сопротивление полиции, было применено служебное оружие

Его водитель (1980 г.р.) не выполнял законные требования полиции, оказал сопротивление и уехал с места происшествия.
Сотрудник полиции один раз выстрелил в автомобиль нарушителя. С помощью спецсредств беглеца задержали и доставили в КПЗ.
По сведениям Delfi.lt, во время инцидента пострадал помощник полиции (1989 г.р.). Уезжавший с места происшествия нарушитель дал задний ход и тащил мужчину по земле, когда тот упал на дорогу, нарушитель намеревался переехать лежавшего на дороге человека.
В этот момент полицейский и выстрелил в колесо. Водитель остановился и вышел из машины.
По словам полицейских, мужчина вел себя агрессивно и угрожал "всех уложить". Был применен слезоточивый газ и боевые приемы борьбы.
Задержанного доставили в полицию, его автомобиль - на охраняемую площадку.
Начато расследование по факту нетрезвого вождения и оказания сопротивления полиции.
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