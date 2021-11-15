14 ноября, в 18.20 ч., в Вильнюсском районе, в деревне Медининкай, в приграничной зоне был остановлен автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял нетрезвый (2,03 промилле) мужчина (1960 г.р.).
В салоне авто полиция обнаружила и изъяла легальное гладкоствольное охотничье ружье и 8 самодельных патронов. Задержанного допросили.
Начато расследование.
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