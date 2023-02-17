По предварительным данным, в 12.23 ч. поступило сообщение, что в Вильнюсском районе, в Большом Реше, на перекрестке ул. Мединишкю и Решес произошло ДТП. Сообщается, что столкнулись автомобиль скорой помощи и Toyota.
По данным полиции, звонивший сообщил, что карета скорой помощи ехала со включенными огнями и сиреной, водитель Toyota не пропустил карету скорой помощи.
Нет данных о том, чтобы в ДТП кто-то пострадал. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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