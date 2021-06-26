В Вильнюсском районе в доме обнаружен убитый мужчина

26 июня, в 13.14 ч., в деревне Дамбришкяй, на ул. Касмишкю (Вильнюсский район) в доме было обнаружено тело мужчины. Подозревают, что причиной смерти было ножевое ранение.

На месте происшествия был обнаружен и второй пострадавший, его увезли в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.