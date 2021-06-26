В Вильнюсском районе в доме обнаружен убитый мужчина

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Департамент полиции Литвы информирует, что в Вильнюсском районе, возможно, было совершено убийство.
26 июня, в 13.14 ч., в деревне Дамбришкяй, на ул. Касмишкю (Вильнюсский район) в доме было обнаружено тело мужчины. Подозревают, что причиной смерти было ножевое ранение.
На месте происшествия был обнаружен и второй пострадавший, его увезли в больницу.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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