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Департамент полиции Литвы информирует, что в Вильнюсском районе, возможно, было совершено убийство.
В Вильнюсском районе в доме обнаружен убитый мужчина
© DELFI / Erika Venckutė

26 июня, в 13.14 ч., в деревне Дамбришкяй, на ул. Касмишкю (Вильнюсский район) в доме было обнаружено тело мужчины. Подозревают, что причиной смерти было ножевое ранение.

На месте происшествия был обнаружен и второй пострадавший, его увезли в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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