В Вильнюсском районе в дом к 17-летней ночью ломился мужчина

Полиция информировала, что 5 июня в полицию обратилась женщина (1980 г.р.), которая сообщила, что в 3 ч., того же дня в Вильнюсском районе, в старостве Бедониса, с виду знакомый мужчина угрожал ее несовершеннолетней дочери (2005 г.р.).

По предварительным данным, подозреваемый не только угрожал 17-летней девушке, но и ломился в ее дом. Мать девушки в это время была на работе.

Начато расследование.