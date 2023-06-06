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В ночь на понедельник 17-летняя девушка в Вильнюсском районе пережила настоящий кошмар. Сообщается, что ей угрожали.
В Вильнюсском районе в дом к 17-летней ночью ломился мужчина
© DELFI / Jaunius Matonis

Полиция информировала, что 5 июня в полицию обратилась женщина (1980 г.р.), которая сообщила, что в 3 ч., того же дня в Вильнюсском районе, в старостве Бедониса, с виду знакомый мужчина угрожал ее несовершеннолетней дочери (2005 г.р.).

По предварительным данным, подозреваемый не только угрожал 17-летней девушке, но и ломился в ее дом. Мать девушки в это время была на работе.

Начато расследование.

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