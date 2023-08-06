06 августа 2023 г. 16:36

В Вильнюсском районе утонул трактор – под ним нашли тело мужчины

 
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ФОТО: DELFI montažas
6 августа, в 15.21 ч. в полицию сообщили о том, что в Вильнюсском районе, в деревне Мариямполис, на ул. Драугистес был замечен заехавший в реку трактор.
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