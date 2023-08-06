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Cаммит НАТО в Вильнюсе
RUS Delfi
Литва
ЧП и криминал
06 августа 2023 г. 16:36
В Вильнюсском районе утонул трактор – под ним нашли тело мужчины
ru.DELFI.lt
ФОТО:
DELFI montažas
6 августа, в 15.21 ч. в полицию сообщили о том, что в Вильнюсском районе, в деревне Мариямполис, на ул. Драугистес был замечен заехавший в реку трактор.
Выяснилось, что под трактором в реке Юоде было зажато тело мужчины.
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Темы
Литва
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