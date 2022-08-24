24 августа, в 3.20 ч. в Вильнюсском районе, в деревне Салдяне было обнаружено тело женщины (1961 г.р.) с колотой раной.
Во дворе дома был обнаружен раненый мужчина (1966 г.р.), он был госпитализирован.
По сведениям Delfi.lt, ночью в полицию позвонил мужчина и сказал, что между сожителями произошел конфликт. Мужчина говорил бессвязно. Полиция задержала нетрезвого (2,2 промилле) подозреваемого (1986 г.р.).
По неофициальным данным, он является сыном покойной.
Подозреваемый задержан. Ведется расследование.
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