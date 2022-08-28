В Вильнюсском районе у озера найдена одежда: на месте происшествия работали водолазы

Департамент пожарной безопасности информировал, что в 8 ч. поступило сообщение, что в Вильнюсском районе, в деревне Тущауляй, в озере Гела, возможно, утонул человек.
По предварительным данным, у берега на пляже с субботы лежат вещи: обувь, одежда и ключи.
На место происшествия выехала полиция, врачи и пожарные-спасатели.
Водолазы проверили озеро, но тела не обнаружили.
Ведется расследование, выясняют, утонул человек или просто оставил одежду на берегу.
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