В Вильнюсском районе столкнулись тягачи, одного водителя освобождали пожарные-спасатели

aA
23 октября, в 22.14 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсском районе, в деревне Скайдишкес, столкнулись два тягача. Сообщалось о пострадавшем.
На место происшествия выехали вильнюсские пожарные-спасатели, врачи и полиция.
Пожарные-спасатели использовали гидравлическое оборудование, чтобы вызволить. Пострадавшего передали врачам. Врачи скорой увезли пострадавшего в больницу.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Государственный проект лишит жителей домов и земли: полученное письмо перевернуло с ног на голову привычный уклад
Выяснилось, где будет проходит отрезок Rail Baltica...
По одному показателю Литва выделяется на фоне других стран ЕС: прогнозы специалистов пессимистические
Во время первого карантина во всей Европе...
Новая неделя перемен не принесет, солнце не будет частым гостем
В понедельник к Литве приблизится атмосферный фронт,...
Некоторых жителей Литвы ждет подорожание кредитов: представитель банка рассказал, что делать
Кризис цен на энергетику может вызвать волну...
"Нужно строить межкультурные мосты": художник-сценограф из России – о войне, любви к литовскому театру и потерянных русских
Что переживают живущие в Литве россияне, чья Родина по...