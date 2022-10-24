В Вильнюсском районе столкнулись тягачи, одного водителя освобождали пожарные-спасатели

Скопировать ссылку В Вильнюсском районе столкнулись тягачи, одного водителя освобождали пожарные-спасатели

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23 октября, в 22.14 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсском районе, в деревне Скайдишкес, столкнулись два тягача. Сообщалось о пострадавшем.